Тройное ДТП в час пик стало причиной пробки на Левобережье
Очевидцы выложили фото с места ДТП в соцсети.
Очевидцы выложили фото с места ДТП в соцсети.
В минувший четверг, 14 декабря, около 17:00 часов на Левобережье произошло тройное ДТП. Перед светофором у перекрестка улиц Конева и Ватутина паровозиком встали Toyota, грузовая ГАЗель и BMW.
Фото с места ДТП попало в соцсети. Машины простояли у перекрестка до темна.
ДТП обошлось без жертв. Больше пострадали автомобили: Toyota осталась без заднего бампера, а ГАЗель замяла капот. Больше всего пострадала BMW, у машины оказалась разбита передняя часть, вылетели фары, замяло капот и от удара трещинами покрылось ветровое стекло.
Очевидцы и комментаторы в соцсетях называют основными причинами происшествия несоблюдение дистанции и гололед.