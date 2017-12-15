Тройное ДТП в час пик стало причиной пробки на Левобережье

В минувший четверг, 14 декабря, около 17:00 часов на Левобережье произошло тройное ДТП. Перед светофором у перекрестка улиц Конева и Ватутина паровозиком встали Toyota, грузовая ГАЗель и BMW.

Фото с места ДТП попало в соцсети. Машины простояли у перекрестка до темна. Из-за аварии образовалась внушительная пробка.

ДТП обошлось без жертв. Больше пострадали автомобили: Toyota осталась без заднего бампера, а ГАЗель замяла капот. Больше всего пострадала BMW, у машины оказалась разбита передняя часть, вылетели фары, замяло капот и от удара трещинами покрылось ветровое стекло.