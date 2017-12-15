Подозреваемого в смертельном ДТП на плотине в Иркутске заключили под стражу
Есть видео из суда с предполагаемым виновником аварии.
Есть видео из суда с предполагаемым виновником аварии.
Октябрьский районный суд Иркутска на время следствия под стражу заключил 19-летнего предполагаемого виновника смертельной аварии на плотине ГЭС.
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Напомним, что 10 декабря в Иркутске в результате столкновения на плотине ГЭС автомобилей «Порше Кайен» и ВАЗ-2121 «Нива» двое пассажиров отечественного транспорта погибли, водитель и еще один пассажир получили различные травмы. На следующий день после дорожного инцидента скрывшийся молодой человек, управлявший иномаркой, был задержан полицейскими. После его поместили в спецприёмник. На днях суд лишил подозреваемого в смертельном ДТП прав управления на один год.