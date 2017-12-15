Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Названа самая пьющая страна Европы
Кадровое голодание: сфера, где зарплаты выросли до 200 тыс. руб.
Назван лучший по качеству жизни город России
Полина Гагарина, Яна Рудковская и другие гости на вечеринке Dior
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
Песков рассказал о своём возможном увольнении: когда и почему
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
05:03 (мск), источник: АиФ Иркутск

Подозреваемого в смертельном ДТП на плотине в Иркутске заключили под стражу

Есть видео из суда с предполагаемым виновником аварии.

Октябрьский районный суд Иркутска на время следствия под стражу заключил 19-летнего предполагаемого виновника смертельной аварии на плотине ГЭС.

Как сообщает пресс-служба регионального МВД, подозреваемому в дорожной трагедии предъявили обвинение в преступлении по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, что 10 декабря в Иркутске в результате столкновения на плотине ГЭС автомобилей «Порше Кайен» и ВАЗ-2121 «Нива» двое пассажиров отечественного транспорта погибли, водитель и еще один пассажир получили различные травмы. На следующий день после дорожного инцидента скрывшийся молодой человек, управлявший иномаркой, был задержан полицейскими. После его поместили в спецприёмник. На днях суд лишил подозреваемого в смертельном ДТП прав управления на один год.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Средневековье во дворе. Как живут люди без канализации, воды и дорог
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
Меркель: для отмены санкций против РФ нет оснований
«Ъ»: в Москве арестована замглавы Росимущества Елена Паткина
Минобороны: США не перехватывали наши штурмовики в Сирии
Белорусский суд вынес приговор за наемничество на стороне ЛНР
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь