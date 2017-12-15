Подозреваемого в смертельном ДТП на плотине в Иркутске заключили под стражу

Напомним, что 10 декабря в Иркутске в результате столкновения на плотине ГЭС автомобилей «Порше Кайен» и ВАЗ-2121 «Нива» двое пассажиров отечественного транспорта погибли, водитель и еще один пассажир получили различные травмы. На следующий день после дорожного инцидента скрывшийся молодой человек, управлявший иномаркой, был задержан полицейскими. После его поместили в спецприёмник. На днях суд лишил подозреваемого в смертельном ДТП прав управления на один год.