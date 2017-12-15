Со дна водохранилища в Иркутской области подняли вертолет с телом пилота

Спасатели подняли со дна Братского водохранилища вертолет Eurocopter, затонувший после аварийной посадки на лед 7 декабря, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Летательный аппарат был найден с помощью глубоководного аппарата Falcon. Операция заняла около 10 часов. Чтобы лед выдержал вес вертолета, спасатели всю ночь наращивали его толщину, а затем вытянули машину с глубины 64 м с помощью троса и ворота. В кабине найдено тело пилота. Поиски пассажира продолжаются.

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Eurocopter АМ-350, на борту которого находились два человека, разбился в прошлый четверг. Он летел из Братска в поселок Чистый. Через некоторое время после вылета вертолет перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя.