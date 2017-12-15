Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Путин ответил на вопрос Собчак
Путин предложил освободить пенсионеров от налогов за шесть соток
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
Песков рассказал о своём возможном увольнении: когда и почему
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Солдатов несколько месяцев умирал от рака мозга
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
05:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Со дна водохранилища в Иркутской области подняли вертолет с телом пилота

Eurocopter АМ-350 разбился в прошлый четверг.

Спасатели подняли со дна Братского водохранилища вертолет Eurocopter, затонувший после аварийной посадки на лед 7 декабря, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Летательный аппарат был найден с помощью глубоководного аппарата Falcon. Операция заняла около 10 часов. Чтобы лед выдержал вес вертолета, спасатели всю ночь наращивали его толщину, а затем вытянули машину с глубины 64 м с помощью троса и ворота. В кабине найдено тело пилота. Поиски пассажира продолжаются.

Читайте также
Спасатели нарастили лед для поднятия вертолета со дна Братского водохранилища

Eurocopter АМ-350, на борту которого находились два человека, разбился в прошлый четверг. Он летел из Братска в поселок Чистый. Через некоторое время после вылета вертолет перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя.

На борту летательного аппарата находились два человека: пилот и бизнесмен Егор Банщиков. Ранее он возглавлял компанию «Ангара Лес», ликвидированную в 2016 году. В районе места крушения вертолета находился участок, который арендовал Банщиков как частный предприниматель для лесозаготовок.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В выходные в Красноярске потеплеет до -4°C
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
Меркель: для отмены санкций против РФ нет оснований
«Ъ»: в Москве арестована замглавы Росимущества Елена Паткина
Минобороны: США не перехватывали наши штурмовики в Сирии
Белорусский суд вынес приговор за наемничество на стороне ЛНР
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь