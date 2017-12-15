Со дна водохранилища в Иркутской области подняли вертолет с телом пилота
Eurocopter АМ-350 разбился в прошлый четверг.
Eurocopter АМ-350 разбился в прошлый четверг.
Спасатели подняли со дна Братского водохранилища вертолет Eurocopter, затонувший после аварийной посадки на лед 7 декабря, сообщили в
Летательный аппарат был найден с помощью глубоководного аппарата Falcon. Операция заняла около 10 часов. Чтобы лед выдержал вес вертолета, спасатели всю ночь наращивали его толщину, а затем вытянули машину с глубины 64 м с помощью троса и ворота. В кабине найдено тело пилота. Поиски пассажира продолжаются.
Eurocopter АМ-350, на борту которого находились два человека, разбился в прошлый четверг. Он летел из Братска в поселок Чистый. Через некоторое время после вылета вертолет перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке
На борту летательного аппарата находились два человека: пилот и бизнесмен Егор Банщиков. Ранее он возглавлял компанию «Ангара Лес», ликвидированную в 2016 году. В районе места крушения вертолета находился участок, который арендовал Банщиков как частный предприниматель для лесозаготовок.