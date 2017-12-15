Хабаровчане пошли под суд за торговлю тысячами литров палёной водки
У фигурантов нашли 8 420 бутылок поддельного алкоголя.
У фигурантов нашли 8 420 бутылок поддельного алкоголя.
В дальневосточной столице под суд отправили двоих местных жителей, которым придётся ответить за продажу палёной водки. У мужчин изъяли 8 420 бутылок спиртного с поддельными этикетками различных производителей, изготовленного кустарным способом.
По версии следствия, обвиняемые 1968 и 1992 года рождения купили немаркированную алкогольную продукцию, чтобы перепродать её. В конце 2016 и в начале 2017 года сотрудники правоохранительных органов изъяли у них в общей сложности 8 420 бутылок водки. В найденных партиях были «Талка», «Царская охота» и «Белая берёза» общей стоимостью свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что злоумышленники наклеили на бутылки поддельные акцизные марки, а саму алкогольную продукцию изготовили кустарным способом.
Оперативники управлений МВД и ФСБ России по Хабаровскому краю установили местонахождение двух складов, где хранился нелегальный алкоголь. Как сообщает