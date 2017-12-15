Хабаровчане пошли под суд за торговлю тысячами литров палёной водки

По версии следствия, обвиняемые 1968 и 1992 года рождения купили немаркированную алкогольную продукцию, чтобы перепродать её. В конце 2016 и в начале 2017 года сотрудники правоохранительных органов изъяли у них в общей сложности 8 420 бутылок водки. В найденных партиях были «Талка», «Царская охота» и «Белая берёза» общей стоимостью свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что злоумышленники наклеили на бутылки поддельные акцизные марки, а саму алкогольную продукцию изготовили кустарным способом.