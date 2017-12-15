Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Названы самые смешные «отмазки» для больничного
Оргкомитет Олимпиады заявил о праве России пройти со своим флагом
Назван лучший по качеству жизни город России
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Полина Гагарина, Яна Рудковская и другие гости на вечеринке Dior
Женщины из Перу устроили свадьбу с деревом
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
10Встреча российских саперов, вернувшихся из Сирии
05:12 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчане пошли под суд за торговлю тысячами литров палёной водки

У фигурантов нашли 8 420 бутылок поддельного алкоголя.

В дальневосточной столице под суд отправили двоих местных жителей, которым придётся ответить за продажу палёной водки. У мужчин изъяли 8 420 бутылок спиртного с поддельными этикетками различных производителей, изготовленного кустарным способом.

По версии следствия, обвиняемые 1968 и 1992 года рождения купили немаркированную алкогольную продукцию, чтобы перепродать её. В конце 2016 и в начале 2017 года сотрудники правоохранительных органов изъяли у них в общей сложности 8 420 бутылок водки. В найденных партиях были «Талка», «Царская охота» и «Белая берёза» общей стоимостью свыше 1 миллиона 600 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что злоумышленники наклеили на бутылки поддельные акцизные марки, а саму алкогольную продукцию изготовили кустарным способом.

Оперативники управлений МВД и ФСБ России по Хабаровскому краю установили местонахождение двух складов, где хранился нелегальный алкоголь. Как сообщает пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по региону, правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его в суд. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы, а также крупный денежный штраф.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приморские власти ответили Мильвиту и Путину
Отдыхаем хорошо: на какие деньги празднуют Новый год в Хабаровском крае
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
Меркель: для отмены санкций против РФ нет оснований
«Ъ»: в Москве арестована замглавы Росимущества Елена Паткина
Минобороны: США не перехватывали наши штурмовики в Сирии
Белорусский суд вынес приговор за наемничество на стороне ЛНР
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь