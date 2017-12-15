В Назарово при задержании пьяный водитель порвал паспорт

Источник: НИА Красноярск

В ночное время суток наряд ДПС, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на автомобиль, который двигался по дороге на большой скорости. Требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и, увеличив скорость движения, попытался скрыться, однако не справился с управлением, в результате чего автомобиль выбросило с проезжей части в снежный навал.

Нарушитель был задержан инспекторами ГИБДД. Результат освидетельствования показал 0.44 мг/л, с которым 24-летний водитель не согласился, после чего отказался от прохождения освидетельствования в медицинском учреждении. Во время составления административных материалов задержанный порвал паспорт и административный протокол.