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05:13 (мск), источник: НИА Красноярск

В Назарово при задержании пьяный водитель порвал паспорт

Сотрудники ГИБДД МО МВД России «Назаровский» задержали нетрезвого водителя, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования и уничтожил свой паспорт.

Источник: НИА Красноярск

В ночное время суток наряд ДПС, находясь на маршруте патрулирования, обратил внимание на автомобиль, который двигался по дороге на большой скорости. Требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и, увеличив скорость движения, попытался скрыться, однако не справился с управлением, в результате чего автомобиль выбросило с проезжей части в снежный навал.

Нарушитель был задержан инспекторами ГИБДД. Результат освидетельствования показал 0.44 мг/л, с которым 24-летний водитель не согласился, после чего отказался от прохождения освидетельствования в медицинском учреждении. Во время составления административных материалов задержанный порвал паспорт и административный протокол.

В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили 4 административных материала, в том числе за невыполнение законного требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и за умышленную порчу документа, удостоверяющего личность гражданина, сообщает пресс-служба МО МВД России «Назаровский».

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