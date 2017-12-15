В Новосибирске женщина получила травмы в ДТП на Красном проспекте
Авария произошла вчера, недалеко от ТЦ «Роял парк».
Авария произошла вчера, недалеко от ТЦ «Роял парк».
В Новосибирске произошло ДТП минувшим днем в 16:40 на Красном проспекте рядом с ТЦ «Роял парк». Там столкнулись Nissan Cube и Subaru Forester STi: пассажирка Ниссана получила травмы.
— «Субару» двигалась по Красному проспекту со стороны улицы Кропоткина, «Ниссан» — со стороны площади Калинина. Водитель «Ниссана» решил развернуться и начал совершать маневр, не пропустив «Субару». Водитель «Субару» начал сигналить, но «Ниссан» продолжил движение,
На месте работали медики «скорой помощи» и сотрудники госавтоинспекции. Авария вызвала затруднения при проезде по Красному проспекту.