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07:03 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске женщина получила травмы в ДТП на Красном проспекте

Авария произошла вчера, недалеко от ТЦ «Роял парк».

В Новосибирске произошло ДТП минувшим днем в 16:40 на Красном проспекте рядом с ТЦ «Роял парк». Там столкнулись Nissan Cube и Subaru Forester STi: пассажирка Ниссана получила травмы.

— «Субару» двигалась по Красному проспекту со стороны улицы Кропоткина, «Ниссан» — со стороны площади Калинина. Водитель «Ниссана» решил развернуться и начал совершать маневр, не пропустив «Субару». Водитель «Субару» начал сигналить, но «Ниссан» продолжил движение, из-за чего водитель «Субару» предпринял экстренное торможение и стал уходить вправо. Избежать столкновения не удалось — в итоге «Субару» ударил «Ниссан» в переднюю правую часть, оба автомобиля развернуло, «Субару» забросило на тротуар и ударило правой стороной о столб, — комментируют подробности аварии аваркомы мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».

На месте работали медики «скорой помощи» и сотрудники госавтоинспекции. Авария вызвала затруднения при проезде по Красному проспекту.

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