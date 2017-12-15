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05:19 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске осудили ореховых рэкетиров

Нападавшие на заготовителей кедровых шишек бандиты получили от 10 до 15 лет колонии.

Хабаровский краевой суд огласил приговор участникам так называемой ореховой банды. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщила руководитель пресс-службы регионального управления МВД России Ирина Щёголева.

«Это было одно из резонансных уголовных дел последнего времени, — добавила она. — Группа из шести мужчин несколько лет держали в страхе заготовителей кедрового ореха в Комсомольском и Нанайском муниципальных районах. Организатор банды приговорён к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Кроме того, уже после отбытия наказания ему будет ограничена свобода на ещё на два года. Остальные участники группировки осуждены на сроки от 10 до 13 лет. Их они будут отбывать также в колонии строго режима».

Оперативникам понадобилось около года, чтобы доказать существование целой системы поборов в дальневосточной тайге. Злоумышленники приезжали к предпринимателям, которые в тайге занимались заготовкой особо ценного на рынке кедрового ореха. Под страхом оружия они заявляли, будто являются «смотрящими» за этими лесными участками и требовали платить процент с каждого килограмма заготовленного ореха. При этом аппетиты всё время росли. Ставки доходили от 10 до 50 процентов.


Учитывая, что в сезон объёмы заготовок исчисляются десятками тонн, доходы банды были просто астрономическими. Вскрылась эта схема только после того, как один бизнесменов в Комсомольском районе написал заявление в полицию. За бандой было установлено оперативное наблюдение. Их удалось взять с поличным в селе Нижняя Манома Нанайского района, куда бандиты приехали за очередной партией ореха. Уже потом удалось собрать показания других потерпевших. Однако люди были настолько запуганы, что в процессе они выступали в качестве засекреченных свидетелей.

«В ноябре 2015 года организатор и участники банды неподалеку от села Боктор Комсомольского района совершили нападение на занимавшегося заготовкой кедрового ореха предпринимателя и, угрожая ему охотничьим ружьем, похитили 9 мешков с кедровым орехом, — рассказала о ещё одном эпизоде в преступной практике банды ореховых рэкетиров руководитель пресс-службы прокуратуры Хабаровского края Валентина Глазова.

— В этот же день злоумышленники приехали к знакомой бизнесмена и обманным путем похитили хранившееся у женщины его имущество, сославшись на то, что действуют якобы по поручению владельца. В результате предпринимателю причинен ущерб на общую сумму около 90 тысяч рублей. Также подсудимые вымогали у предпринимателя свыше 120 тысяч рублей, угрожая физической расправой и прекращением бизнеса". В суде удалось доказать, что бандиты нанесли заготовителям кедрового ореха ущерб около полутора миллионов рублей.

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