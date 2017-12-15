В Приморье иномарка «намоталась» на дерево

В Приморском крае произошло смертельное ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа». По неофициальной информации, об столб «размотался» автомобиль с проститутками.

Сегодня ночью в Артёме произошла страшная автомобильная авария. На улице Кирова, недалеко от поворота на Шевелёвку, в дерево врезалась легковушка Toyota Mark II. Иномарка ехала из центра города на запредельной скорости. 28-летний водитель не смог сохранить управление и влетел в дерево. Машину буквально сложило пополам.

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Одна из пассажирок, 28-летняя жительница Читинской области, скончалась на месте происшествия. Владельца иномарки забрала скорая помощь. Он умер в реанимации. Две другие дамы пострадали мало. Виноватым в ДТП, судя по всему, был сам водитель. В этом году его неоднократно штрафовали — в том числе, за нарушение правил перевозки и отсутствие ОСАГО.

По неподтверждённым данным, в машине находились «ночные бабочки», которых погибший водитель развозил по клиентам. Впрочем, так это или нет — доподлинно неизвестно. В МВД эту информацию изданию официально не подтвердили, однако и не опровергли.