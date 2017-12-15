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07:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за плохого самочувствия пассажира, самолет до Паттайи вернулся в Новосибирск

Посадка самолета прошла успешно, после дозаправки он отправился по маршруту.

Самолет, вылетевший вчера вечером, 14 декабря, из новосибирского аэропорта Толмачево снова вернулся в Новосибирск из-за плохого самочувствия одного из пассажиров лайнера. Маршрут лежал до Паттайи, но болезнь пассажира послужила причиной экстренной посадки. Инцидент произошел с самолетом, принадлежащем виакомпании AZUR air, летевший из Новосибирска в Таиланд.

— Рейс KTK 5421 возвращается в Новосибирск. В данный момент вырабатывает топливо в окрестностях Новосибирска. Надеемся на благополучную посадку, — комментировали местным СМИ очевидцы произошедшего.

В справочной аэропорта Толмачево подтвердили эту информацию. Известно, что самолет кружил над небом около часа, а после его посадка самолета прошла успешно. Медики оказали помощь пассажиру. В 0:24 любители споттинга сообщили, что самолет пошел на посадку. Дозаправился и полетел дальше, в 1:45.

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