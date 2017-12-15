Из-за плохого самочувствия пассажира, самолет до Паттайи вернулся в Новосибирск
Посадка самолета прошла успешно, после дозаправки он отправился по маршруту.
Посадка самолета прошла успешно, после дозаправки он отправился по маршруту.
Самолет, вылетевший вчера вечером, 14 декабря, из новосибирского аэропорта Толмачево снова вернулся в Новосибирск
— Рейс KTK 5421 возвращается в Новосибирск. В данный момент вырабатывает топливо в окрестностях Новосибирска. Надеемся на благополучную посадку, — комментировали местным СМИ очевидцы произошедшего.
В справочной аэропорта Толмачево подтвердили эту информацию. Известно, что самолет кружил над небом около часа, а после его посадка самолета прошла успешно. Медики оказали помощь пассажиру. В 0:24 любители споттинга сообщили, что самолет пошел на посадку. Дозаправился и полетел дальше, в 1:45.