Из-за плохого самочувствия пассажира, самолет до Паттайи вернулся в Новосибирск

Самолет, вылетевший вчера вечером, 14 декабря, из новосибирского аэропорта Толмачево снова вернулся в Новосибирск из-за плохого самочувствия одного из пассажиров лайнера. Маршрут лежал до Паттайи, но болезнь пассажира послужила причиной экстренной посадки. Инцидент произошел с самолетом, принадлежащем виакомпании AZUR air, летевший из Новосибирска в Таиланд.

— Рейс KTK 5421 возвращается в Новосибирск. В данный момент вырабатывает топливо в окрестностях Новосибирска. Надеемся на благополучную посадку, — комментировали местным СМИ очевидцы произошедшего.