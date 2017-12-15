В Новосибирске «Мазда» сбила школьницу
Девочку госпитализировали с травмой ноги, рассказали в ГИБДД.
Девочку госпитализировали с травмой ноги, рассказали в ГИБДД.
В Новосибирске «Мазда» сбила школьницу, об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.
Авария произошла накануне вечером на улице Фасадной. 41-летний водитель автомобиля «Мазда МPV» поворачивал на улице Забалуева и сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.