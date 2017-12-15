В Новосибирске «Мазда» сбила школьницу, об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла накануне вечером на улице Фасадной. 41-летний водитель автомобиля «Мазда МPV» поворачивал на улице Забалуева и сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.