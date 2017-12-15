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08:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске «Мазда» сбила школьницу

Девочку госпитализировали с травмой ноги, рассказали в ГИБДД.

В Новосибирске «Мазда» сбила школьницу, об этом сообщает городской отдел пропаганды ГИБДД.

Авария произошла накануне вечером на улице Фасадной. 41-летний водитель автомобиля «Мазда МPV» поворачивал на улице Забалуева и сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Девочку-подростка госпитализировали с травмой ноги.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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