В страшной лобовой аварии в Богучанах погибли два человека
Еще пятеро, включая ребенка, находятся в больнице.
Еще пятеро, включая ребенка, находятся в больнице.
Водитель и пассажир ВАЗа погибли после столкновения с автомобилем Ford Focus в селе Богучаны. Как подтвердили Newslab.ru в ГИБДД, ДТП произошло днем 14 декабря.
Иномарка и отечественная машина столкнулись лоб в лоб. Водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Водителя и четверых пассажиров иномарки госпитализировали. Среди них — 3-летний ребенок.
На кадрах с места ДТП видно, что машины получили сильные механические повреждения.
Кто из водителей нарушил ПДД и спровоцировал трагедиею, предстоит установить экспертам.