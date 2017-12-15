В страшной лобовой аварии в Богучанах погибли два человека

Водитель и пассажир ВАЗа погибли после столкновения с автомобилем Ford Focus в селе Богучаны. Как подтвердили Newslab.ru в ГИБДД, ДТП произошло днем 14 декабря.

Иномарка и отечественная машина столкнулись лоб в лоб. Водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Водителя и четверых пассажиров иномарки госпитализировали. Среди них — 3-летний ребенок.

На кадрах с места ДТП видно, что машины получили сильные механические повреждения.

Кто из водителей нарушил ПДД и спровоцировал трагедиею, предстоит установить экспертам.