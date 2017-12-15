Крепче за баранку держись, шофер: рекордно выросло количество ДТП за неделю в Хабаровске

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 декабря, AmurMedia.

Количество автоаварий на этой неделе в Хабаровске выросло троекратно, подскочив в один из дней от средних 20−25 в сутки до 60. В этой ситуации есть доля ответственности и дорожных служб, и водителей, сообщили корр. ИА AmurMedia в отделе пропаганды ГИБДД города.

Число ДТП, произошедших в краевой столице за день, вышло за рамки среднего на этой неделе. Понедельник, 11 декабря, отметился в статистике 60-ю зарегистрированными происшествиями. Сейчас количество автоаварий в день идет на спад, однако проблемные участки все еще остались, рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД лейтенант полиции Наталья Прохорец.

— Винить в этой ситуации только дорожников, которые все силы вкладывают в очистку дороги — нельзя. Но не стоит исключать и фактор того, что имеющиеся на улице условия — плохие. Сейчас дороги посыпают не реагентом, а песком, чтобы у автомобилей была сцепка с покрытием. Но это все укатывается за несколько часов, снова появляется гололед, опять нужно пускать технику, — рассказала Наталья Прохорец.

Источник: AmurMedia.ru

Однако, подчеркивает сотрудник отдела пропаганды, нужно не забывать и об ответственности водителей.

— Перед выездом нужно обязательно посмотреть, оценить ситуацию на дороге и нести ответственность за возможный вред, который может быть нанесен другому автомобилю или человеку на дороге, — уверяет Наталья Прохорец.

Сообщается, что сейчас количество наездов на пешеходных переходах, в том числе — нерегулируемых, увеличилось. Так, за последние сутки в городе было зарегистрировано несколько подобных событий.

Примерно в середине дня водитель внедорожника совершил наезд на пешеходов, стоящих на перекрестке Калинина-Ленина. В результате две женщины получили травмы, обе госпитализированы.

Кроме того, в результате наезда пострадала пенсионерка в Краснофлотском районе и семилетний школьник в окрестностях д. 117 по ул. Ульяновской.