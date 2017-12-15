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09:06 (мск), источник: VN.ru

Более 600 елок срубили черные лесорубы в Болотном

Первых елочных браконьеров задержали в Болотнинском районе. Черных лесорубов поймали с поличным, но они все же успели вырубить 651 дерево.

Звук пилы теперь все чаще нарушает тишину зимнего леса. У лесников начался сезон интенсивной работы. Сами они, впрочем, грубому слову «рубка» предпочитают сухую формулировку «улучшение санитарного состояния леса».

Так называемое прореживание в чащах — это необходимость. Например, лесники видят два больших дерева. Если их срубить, то маленькое, которому они мешают расти, к следующему году еще подтянется. То есть, для леса нет никакого ущерба. А пихты здесь не заготавливают, потому что их поели лоси и косули.

Больше вреда деревьям причиняют все-таки люди. В декабре, чем ближе к праздникам, тем больше в лесу находят следов и пней — активизируются черные лесорубы.

— У нас есть патрульные группы, которые ездят по дорогам. Зимой в нашем лесном хозяйстве легко заметить пеший или автомобильный вход в лес. И мы стараемся все это отслеживать, — говорит главный лесничий Новосибирской области Сергей Муштаев.

25 из 35 тысяч запланированных деревьев уже срубили. Это не просто деревья — хвойные плантации. Их высаживали специально, теперь так же специально вырубают под самый корешок. Плохие деревья идут на выброс.

— Есть два варианта. Первый — это обычная утилизация через мусорные контейнеры, вывозка на полигоны. Вторая — подкорм животных. Новосибирский зоопарк практикует данное мероприятие, организует сбор елей, используют их в качестве подкормки, — говорит заместитель начальника департамента лесного хозяйства Новосибирской области Евгений Рыжков.

Хорошие деревья увозят на склад. Здесь 300 сосен, каждой лет по десять. Срубили их неделю назад. Хвоинки зеленые, стволы ровные. Собственно, это и есть гарантия качества.

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— Сосна всегда стоит долго. Она красивая, нарядная, с длинными иголочками — шикарно выглядит. И до Рождества, и до 8 Марта хвоя не будет осыпаться, — говорит лесник Зоя Петушкова.

Но на елочных базарах местного товара все-таки меньше. Елки и пихты везут с Алтая, из Кузбасса и Красноярского края, сосны и вовсе из Пензенской области. Документы на товар детально изучают сотрудники Россельхознадзора.

— Чаще всего везут качественную продукцию, которая имеет товарный вид. Но могут попасть несколько деревьев, которые имеют признаки заражения. Именно поэтому мы их осматриваем, — рассказал инспектор Россельхознадзора Андрей Каждан.

Проверки ежедневные, и уже два десятка нарушений. Это больше, чем в прошлом году, потому что в этом завезено много новогодних деревьев.

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