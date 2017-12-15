В Прикамье осудят жителя Свердловской области, который до смерти забил доской коллегу
Он пытался скрыться, но его задержали.
Он пытался скрыться, но его задержали.
11 октября текущего года на территории предприятия в Чернушки двое разнорабочих распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошла ссора. 37-летний мужчина взял доску и стал ей избивать своего коллегу, от чего тот скончался на месте.
— После совершения преступления житель Свердловской области уничтожил доску, а затем скрылся, — сообщили в
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Теперь его ждет суд.
Напомним, 21 октября в Лысьве пьяный 28-летний мужчина поссорился с прохожим и нанес ему несколько ударов в шею горлышком от разбитой бутылки. 24-летний парень скончался от полученных ранений. Обвиняемого в убийстве ждет суд.