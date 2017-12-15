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09:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье осудят жителя Свердловской области, который до смерти забил доской коллегу

Он пытался скрыться, но его задержали.

11 октября текущего года на территории предприятия в Чернушки двое разнорабочих распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошла ссора. 37-летний мужчина взял доску и стал ей избивать своего коллегу, от чего тот скончался на месте.

— После совершения преступления житель Свердловской области уничтожил доску, а затем скрылся, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Сотрудники полиции оперативно его задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Теперь его ждет суд.

Напомним, 21 октября в Лысьве пьяный 28-летний мужчина поссорился с прохожим и нанес ему несколько ударов в шею горлышком от разбитой бутылки. 24-летний парень скончался от полученных ранений. Обвиняемого в убийстве ждет суд.

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