В Прикамье осудят жителя Свердловской области, который до смерти забил доской коллегу

11 октября текущего года на территории предприятия в Чернушки двое разнорабочих распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними произошла ссора. 37-летний мужчина взял доску и стал ей избивать своего коллегу, от чего тот скончался на месте.

— После совершения преступления житель Свердловской области уничтожил доску, а затем скрылся, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. — Сотрудники полиции оперативно его задержали.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Теперь его ждет суд.