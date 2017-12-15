Два человека погибли в страшном ДТП в Артеме

Владивосток, 15 декабря, PrimaMedia.

Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло сегодня ночью в районе улицы Кирова, 63 в Артеме. Водитель не справился с управлением и въехал в дерево. По факту ДТП проводится проверка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Полицейские установили, что 28-летний водитель автомашины Toyota Mark II, двигался из центра города Артема в сторону Находки. Молодой человек, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в дерево.

В результате ДТП водитель и пассажирка транспортного средства, личность которой пока не установлена, получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

Стаж вождения водитель Тойоты — 9 лет. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности на нарушение правил перевозки людей, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также за неуплату административного штрафа.