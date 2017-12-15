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09:10 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пермском крае осудили двоих мужчин, которые украли лодку с мотором

Полицейские выяснили, что один из них причастен еще к двум кражам.

В июне текущего года двое мужчин из Красновишерска похитили с лодочной станции лодку с мотором, которая стоила около 110 тысяч рублей. Сотрудники полиции оперативно их задержали.

— В ходе следствия было установлено, что один из них причастен еще к двум преступлениям, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. — Месяцем ранее он совершил еще две кражи из гаражей. Предметами хищений стали лодочный мотор, два катамарана, бензопила. Ущерб составил 76 тысяч рублей.

По всем фактам преступной деятельности возбудили уголовные дела. Одного из мужчин приговорили к 450 часам обязательных работ. Его напарник получил наказание в виде штрафа.

Приговор вступил в законную силу.

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