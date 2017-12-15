В Пермском крае осудили двоих мужчин, которые украли лодку с мотором
Полицейские выяснили, что один из них причастен еще к двум кражам.
Полицейские выяснили, что один из них причастен еще к двум кражам.
В июне текущего года двое мужчин из Красновишерска похитили с лодочной станции лодку с мотором, которая стоила около 110 тысяч рублей. Сотрудники полиции оперативно их задержали.
— В ходе следствия было установлено, что один из них причастен еще к двум преступлениям, — сообщили в
По всем фактам преступной деятельности возбудили уголовные дела. Одного из мужчин приговорили к 450 часам обязательных работ. Его напарник получил наказание в виде штрафа.
Приговор вступил в законную силу.