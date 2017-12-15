Без вести пропавший школьник всю ночь провел в подъезде дома в Иркутской области

Сотрудники полиции в Иркутской области в течение часа разыскали пропавшего школьника. Выяснилось, что ребенок гулял, а ночь провел в подъезде. Отогрев мальчика в служебном автомобиле, стражи порядка вернули его домой. В отношении матери ребенка составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Накануне, 14 декабря, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сын ушел гулять и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

«Для розыска несовершеннолетнего были незамедлительно ориентированы сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних. Правоохранители опрашивали всех возможных свидетелей, которые могли помочь в розыске школьника. В результате уже через час, сотрудники уголовного розыска обнаружили мальчика живым и здоровым на одной из улиц города», — отметили в ведомстве.