Без вести пропавший школьник всю ночь провел в подъезде дома в Иркутской области
Мать ребенка привлекут к административной ответственности.
Мать ребенка привлекут к административной ответственности.
Сотрудники полиции в Иркутской области в течение часа разыскали пропавшего школьника. Выяснилось, что ребенок гулял, а ночь провел в подъезде. Отогрев мальчика в служебном автомобиле, стражи порядка вернули его домой. В отношении матери ребенка составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Для розыска несовершеннолетнего были незамедлительно ориентированы сотрудники ГИБДД,
В настоящее время с семьей мальчика проводится профилактическая работа, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в дальнейшем.