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07:38 (мск), источник: НИА Красноярск

Полицейские остановили водителя с 3,5 кг наркотиков

Дорожные полицейские Ачинска остановили автомобиль «Тойота» за рулем которого находился 29-летний мужчина.

При досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли около 3,5 кг неизвестного вещества. Экспертиза показала, что исследуемый образец является синтетическим наркотиком. Мужчина пояснил, что приобрел наркотики для дальнейшей реализации.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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