Полицейские остановили водителя с 3,5 кг наркотиков

При досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли около 3,5 кг неизвестного вещества. Экспертиза показала, что исследуемый образец является синтетическим наркотиком. Мужчина пояснил, что приобрел наркотики для дальнейшей реализации.