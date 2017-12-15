Полицейские остановили водителя с 3,5 кг наркотиков
Дорожные полицейские Ачинска остановили автомобиль «Тойота» за рулем которого находился 29-летний мужчина.
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Дорожные полицейские Ачинска остановили автомобиль «Тойота» за рулем которого находился 29-летний мужчина.
При досмотре автомобиля полицейские обнаружили и изъяли около 3,5 кг неизвестного вещества. Экспертиза показала, что исследуемый образец является синтетическим наркотиком. Мужчина пояснил, что приобрел наркотики для дальнейшей реализации.
В настоящее время подозреваемый задержан, ему грозит до 20 лет лишения свободы.