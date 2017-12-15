В Челябинске разыскивают подростка, пропавшего по дороге в школу
17-летний парень ушёл из дома в восемь утра.
17-летний парень ушёл из дома в восемь утра.
В Челябинске разыскивается 17-летний Владислав Шишмаков, который 28 ноября 2017 года ушел из дома в гимназию № 26 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщают в
Приметы разыскиваемого: на вид 18−20 лет, рост 187 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета короткие, глаза темно карие.
Был одет: шапка песочного цвета, куртка тыквенного цвета, брюки черного цвета, ботинки темно- коричневого цвета.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владислава, просят сообщить по телефонам: