В Челябинске разыскивают подростка, пропавшего по дороге в школу

В Челябинске разыскивается 17-летний Владислав Шишмаков, который 28 ноября 2017 года ушел из дома в гимназию № 26 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.