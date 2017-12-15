Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Названы самые смешные «отмазки» для больничного
«Камеры ужаса» и «вип-номера» найдены в Матросской тишине
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
Полина Гагарина, Яна Рудковская и другие гости на вечеринке Dior
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Украинец Цимбалюк устроил провокацию на конференции с Путиным
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
Мнение: в докладе НАТО читается, что РФ нет места в будущем
Актер Александр Солдатов умер в возрасте 45 лет
Полина Гагарина, Яна Рудковская и другие гости на вечеринке Dior
Женщины из Перу устроили свадьбу с деревом
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Суперлуние-2017
09:14 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске разыскивают подростка, пропавшего по дороге в школу

17-летний парень ушёл из дома в восемь утра.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске разыскивается 17-летний Владислав Шишмаков, который 28 ноября 2017 года ушел из дома в гимназию № 26 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Приметы разыскиваемого: на вид 18−20 лет, рост 187 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета короткие, глаза темно карие.

Был одет: шапка песочного цвета, куртка тыквенного цвета, брюки черного цвета, ботинки темно- коричневого цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владислава, просят сообщить по телефонам: 8 (351) 791−48−04, 8 (351) 749−40−29, 89193003393 или 02.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ожившие в морге и записки в желудках. Судмедэксперт - о «мистических» смертях
Инцидент с российскими штурмовиками в Сирии: версии США и России
Меркель: для отмены санкций против РФ нет оснований
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
СМИ узнали об идее Трампа продать российские дачи дипломатов
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
Пять машин и два трактора застряли, спасая из грязи «Ниву» (видео) Забегая вперед, отметим, что поспешившей на помощь кавалькаде из пяти внедорожников и двух тракторов так и не удалось спасти ВАЗ-2121
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь