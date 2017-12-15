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07:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске молодых грабителей осудят за налёты на АЗС и магазин

Всего злоумышленники совершили три нападения, в одном случае им удалось похитить более 200 тысяч рублей, рассказали в МВД.

Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске молодых грабителей осудят за налёты на АЗС и магазин, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

По данным ведомства, двое новосибирцев 18 и 19 лет напали на магазин в Дзержинском районе 7 сентября. Парни в масках ворвались в помещение, задержали продавца и похитили 65 тысяч рублей.

9 сентября было совершено нападение на АЗС.

«В данном случае трое неизвестных дождались, когда из помещения магазина выйдет заправщик, которого один из них, угрожая битой, стал удерживать на улице. Тем временем двое других зашли в помещение магазина и похитили у кассира более 200 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

В тот же день налетчики разбили витрины магазина и забрали 15 тысяч рублей.

Через некоторое время подозреваемых задержали. Ранее к уголовной ответственности молодые люди не привлекались.

Подозреваемых взяли под стражу.

Дело в отношении двоих налётчиков передано в суд. Третьего так и не нашли.

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