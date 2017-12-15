В Челябинске школьник обворовал одноклассницу
17-летний парень вытащил из куртки девушки семь тысяч рублей.
17-летний парень вытащил из куртки девушки семь тысяч рублей.
Криминальный инцидент произошел в челябинской школе № 130 во время уроков. Старшеклассник обчистил куртку школьницы, когда та висела в гардеробе. Семь тысяч рублей девушка хотела потратить в личных целях, но преступные действия молодого человека немного подкорректировали планы ученицы.
— Деньгами злоумышленник воспользоваться так и не успел, преступление раскрыли «по горячим следам», — рассказали в
На 17-летнего жителя Ленинского района в отделе полиции возбудили уголовное дело по статье «кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дожидаться суда воришка будет под подпиской о невыезде.