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07:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске школьник обворовал одноклассницу

17-летний парень вытащил из куртки девушки семь тысяч рублей.

Криминальный инцидент произошел в челябинской школе № 130 во время уроков. Старшеклассник обчистил куртку школьницы, когда та висела в гардеробе. Семь тысяч рублей девушка хотела потратить в личных целях, но преступные действия молодого человека немного подкорректировали планы ученицы.

— Деньгами злоумышленник воспользоваться так и не успел, преступление раскрыли «по горячим следам», — рассказали в пресс-службе УМВД Челябинска. — Похищенные деньги вернули настоящей владелице.

На 17-летнего жителя Ленинского района в отделе полиции возбудили уголовное дело по статье «кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Дожидаться суда воришка будет под подпиской о невыезде.

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