Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Восьмилетняя девочка спасла жизнь подавившейся сестренке
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
Ирина Шейк поделилась откровенным видео
Криптоистерия без границ: биткоин вырвался за пределы миллиона Биткоин снова штурмует исторический максимум
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Украинец Цимбалюк устроил провокацию на конференции с Путиным
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
Полина Гагарина, Яна Рудковская и другие гости на вечеринке Dior
Женщины из Перу устроили свадьбу с деревом
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
08:19 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

От возгорания свалки на Химмаше есть опасность выброса вредных веществ

На месте происшествия каждые два часа проводят замеры.

В региональном спасательном главке МЧС сегодня соберут специальную чрезвычайную комиссию по возгоранию несанкционированной свалки в Чкаловском районе. Площадь возгорания составляет около 1 тысячи кв.м, сообщает в пятницу, 15 декабря, корреспондент «АиФ-Урал».

На комиссии решат вопрос о принятии дополнительных мер по ликвидации пожара. Сейчас на месте происшествия с огнем борются 27 пожарных и шесть единиц пожарной и спецтехники, занимающихся проливкой тлеющего мусора. Площадь очага возгорания составляет около 1 тысячи кв.м. От задымления и горения отходов существует опасность выброса в атмосферу вредных веществ.

«В районе горящей свалки и близлежащем жилом секторе работают специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части, которые каждые два часа производят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере. Превышение ПДК пока не зарегистрировано», — сообщила официальный представитель областного МЧС Наталья Зырянова.

На помощь спасателям власти районной администрации города подключили подрядные организации для вывоза снега из Екатеринбурга на горящую свалку.

Стоит отметить, что ближайший жилой сектор находится в 3 километрах от очага возгорания. В МЧС просят местных жителей не открывать окна, по возможности меньше времени находится на улице и регулярно проводить влажную уборку помещений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ожившие в морге и записки в желудках. Судмедэксперт - о «мистических» смертях
Инцидент с российскими штурмовиками в Сирии: версии США и России
Меркель: для отмены санкций против РФ нет оснований
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
СМИ узнали об идее Трампа продать российские дачи дипломатов
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь