От возгорания свалки на Химмаше есть опасность выброса вредных веществ
На месте происшествия каждые два часа проводят замеры.
На месте происшествия каждые два часа проводят замеры.
В региональном спасательном главке МЧС сегодня соберут специальную чрезвычайную комиссию по возгоранию несанкционированной свалки в Чкаловском районе. Площадь возгорания составляет около 1 тысячи кв.м, сообщает в пятницу, 15 декабря, корреспондент «АиФ-Урал».
На комиссии решат вопрос о принятии дополнительных мер по ликвидации пожара. Сейчас на месте происшествия с огнем борются 27 пожарных и шесть единиц пожарной и спецтехники, занимающихся проливкой тлеющего мусора. Площадь очага возгорания составляет около 1 тысячи кв.м. От задымления и горения отходов существует опасность выброса в атмосферу вредных веществ.
«В районе горящей свалки и близлежащем жилом секторе работают специалисты передвижной
На помощь спасателям власти районной администрации города подключили подрядные организации для вывоза снега из Екатеринбурга на горящую свалку.
Стоит отметить, что ближайший жилой сектор находится в 3 километрах от очага возгорания. В МЧС просят местных жителей не открывать окна, по возможности меньше времени находится на улице и регулярно проводить влажную уборку помещений.