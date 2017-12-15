От возгорания свалки на Химмаше есть опасность выброса вредных веществ

В региональном спасательном главке МЧС сегодня соберут специальную чрезвычайную комиссию по возгоранию несанкционированной свалки в Чкаловском районе. Площадь возгорания составляет около 1 тысячи кв.м, сообщает в пятницу, 15 декабря, корреспондент «АиФ-Урал».

На комиссии решат вопрос о принятии дополнительных мер по ликвидации пожара. Сейчас на месте происшествия с огнем борются 27 пожарных и шесть единиц пожарной и спецтехники, занимающихся проливкой тлеющего мусора. Площадь очага возгорания составляет около 1 тысячи кв.м. От задымления и горения отходов существует опасность выброса в атмосферу вредных веществ.

«В районе горящей свалки и близлежащем жилом секторе работают специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части, которые каждые два часа производят замеры концентрации вредных веществ в атмосфере. Превышение ПДК пока не зарегистрировано», — сообщила официальный представитель областного МЧС Наталья Зырянова.

На помощь спасателям власти районной администрации города подключили подрядные организации для вывоза снега из Екатеринбурга на горящую свалку.