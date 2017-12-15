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08:12 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

За кражу компьютеров у 16 школ осужден бывший инженер Ростелекома

Металлургический районный суд вынес приговор челябинцу по обвинению в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, а также кражах, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По данным уголовного дела, 36-летний сотрудник компании «Ростелеком» с сентября по декабрь 2016 года присвоил имущество 16 учебных заведений Челябинска. В 2014—2015 годах он поставил на обслуживание в школы 260 ноутбуков «LenovoZ570» для организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ. Инженер предъявил директорам школ фиктивные гарантийные письма от имени руководства своей компании, где было указано, что ноутбуки нужно передать для технического обслуживания. Всю технику он затем заложил в ломбард.

Помимо этого, в марте 2017 года, предприимчивый инженер получил у работодателя 15 ноутбуков для проведения досрочного ЕГЭ, а потом также распорядился ими по своему усмотрению. В апреле этого года, он украл уже со своего рабочего места мониторы и системные блоки.

Ущерб школам составил около 4,6 млн рублей, а работодателю — около 280 тыс. Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам тюрьмы и 10-тысячному штрафу.

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