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08:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Миассе иномарка вылетела на тротуар — пострадали дети

Пешеход и пассажир.

Вечером 14 декабря 2017 года в Миассе на проспекте Макеева столкнулись Renault Duster и Audi Q3. Немецкое авто от удара вынесло на тротуар, где стояли женщина с 6-летним сыном.

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделении пропаганады городского ОГИБДД, ребенок получил травмы. Также пострадал 9-летний пассажир Audi. Насколько серьезные травмы получили мальчики, не уточняется.

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