Жительница Екатеринбурга приговорена к обязательным работам за ложное сообщение о минировании многоэтажного дома

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящимся взрыве, создающего опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий) и приговорил ее к 200 часам обязательных работ.

Установлено, что вечером 27 июня этого года подсудимая была пьяна, позвонила по номеру телефона «112», сообщив ложную информацию о готовящемся взрыве многоэтажного дома на проспекте Космонавтов. На место выезжали комплексные силы правоохранительных органов.

«В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено», — отмечается в пресс-релизе.