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08:10 (мск), источник: Интерфакс

Жительница Екатеринбурга приговорена к обязательным работам за ложное сообщение о минировании многоэтажного дома

Екатеринбург. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор местной жительнице, которая в состоянии алкогольного опьянения сообщила ложную информацию о минировании дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в пятницу.

Суд признал женщину виновной по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящимся взрыве, создающего опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий) и приговорил ее к 200 часам обязательных работ.

Установлено, что вечером 27 июня этого года подсудимая была пьяна, позвонила по номеру телефона «112», сообщив ложную информацию о готовящемся взрыве многоэтажного дома на проспекте Космонавтов. На место выезжали комплексные силы правоохранительных органов.

«В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено», — отмечается в пресс-релизе.

Вину в совершенном преступлении она признала в полном объеме и раскаялась, пояснив, что дом взрывать не хотела, преступление совершила из-за сильного алкогольного опьянения.

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