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08:06 (мск), источник: АиФ Омск

Два омича похитили у предпринимателей пять миллионов рублей

Они заключали договоры на поставку продуктов, а деньги похищали.

Два омича похитили у предпринимателей пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Омске суд вынес приговор двум мужчинам, которые совершали мошенничество в крупных размерах. Следствие установило, что они заключили договоры на поставку сахара с одним из торговых комплексов на сумму 6,2 млн рублей. Злоумышленники поставили сахар на сумму 1,5 млн рублей, а остальные деньги похитили.

Отметим, что сахар они приобрели у организации из Челябинска. Причем с этой компаний они тоже не расплатились. Кроме того, преступники заключили ещё один контракт с индивидуальным предпринимателем на сумму 230 тысяч рублей и не расплатились.

«Куйбышевский районный суд г. Омска назначил Андрею Дубинчику наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 350 тысяч рублей, а Антону Дику — 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Добавим, что осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

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