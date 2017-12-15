Два омича похитили у предпринимателей пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В Омске суд вынес приговор двум мужчинам, которые совершали мошенничество в крупных размерах. Следствие установило, что они заключили договоры на поставку сахара с одним из торговых комплексов на сумму 6,2 млн рублей. Злоумышленники поставили сахар на сумму 1,5 млн рублей, а остальные деньги похитили.

Отметим, что сахар они приобрели у организации из Челябинска. Причем с этой компаний они тоже не расплатились. Кроме того, преступники заключили ещё один контракт с индивидуальным предпринимателем на сумму 230 тысяч рублей и не расплатились.

«Куйбышевский районный суд г. Омска назначил Андрею Дубинчику наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 350 тысяч рублей, а Антону Дику — 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.