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08:55 (мск), источник: Kazinform

На станции «Есиль» машинист поезда убежал после аварии


АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На станции «Есиль», после аварийной остановки поезда, сбежал машинист, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом корреспонденту «Казинформ» в телефонной беседе сообщил директор ТОО «Турксиб Астана» Владимир Рожко.

«Машинист неправильно управлял тормозами — вот и вся причина. В результате неправильного торможения, образовались “ползуны” на колесных парах. Это такая неисправность, при которой поезд не может дальше следовать. Виноват машинист, он убежал, даже нигде не расписался», — сказал В. Рожко.

Ранее, в социальных сетях появились жалобы от пассажиров поезда № 43 «Алматы-Костанай» о том, что поезд стоит на станции уже несколько часов.

«СОС СОС СОС !!! СПАСИТЕ нас кто-нибудь. ПОЕЗД номер 43 Алматы — Костанай сломался, и стоим уже около 2 часов на станции Есиль, в нашем 21 вагоне холодина, дует с окон», — гласил призыв в социальной группе «Астана, хочу похвалить/пожаловаться».

Как пообещал В. Рожко, поезд тронется уже в ближайшее время.

«Уже все исправлено, вагоны соединяют, поезд отправится в течение 20 минут», — сказал он.

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