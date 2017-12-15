На станции «Есиль» машинист поезда убежал после аварии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На станции «Есиль», после аварийной остановки поезда, сбежал машинист, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На станции «Есиль», после аварийной остановки поезда, сбежал машинист, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об этом корреспонденту «Казинформ» в телефонной беседе сообщил директор ТОО «Турксиб Астана» Владимир Рожко.
«Машинист неправильно управлял тормозами — вот и вся причина. В результате неправильного торможения, образовались “ползуны” на колесных парах. Это такая неисправность, при которой поезд не может дальше следовать. Виноват машинист, он убежал, даже нигде не расписался», — сказал В. Рожко.
Ранее, в социальных сетях появились жалобы от пассажиров поезда № 43 «Алматы-Костанай» о том, что поезд стоит на станции уже несколько часов.
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Как пообещал В. Рожко, поезд тронется уже в ближайшее время.
«Уже все исправлено, вагоны соединяют, поезд отправится в течение 20 минут», — сказал он.