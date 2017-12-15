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09:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Предприимчивость довела до суда бизнесвумен в Приморье

В Приморье перед судом за реализацию алкогольной продукции без лицензии предстанет предпринимательницы из Артема, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Как рассказали в пресс-службе, окончено расследование дела о незаконном обороте алкогольной продукции.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в торговом павильоне обнаружили факт реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

Сотрудниками было изъято 300 литров спиртосодержащей продукции, стоимость которой составила 156 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по факту реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции без лицензии.

Женщине грозит ответственность в виде штрафа в размере от 2 миллионов до 3 миллионов рублей, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В данный момент 45-летняя фигурантка уголовного дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Deita.ru» сообщало, что предприниматель из Приморья наказан за неправильное место.

Виктор Бруевич.

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