Предприимчивость довела до суда бизнесвумен в Приморье
В Приморье перед судом за реализацию алкогольной продукции без лицензии предстанет предпринимательницы из Артема, об этом «Deita. ru» сообщили в
В Приморье перед судом за реализацию алкогольной продукции без лицензии предстанет предпринимательницы из Артема, об этом «Deita. ru» сообщили в
Как рассказали в
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в торговом павильоне обнаружили факт реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии.
Сотрудниками было изъято 300 литров спиртосодержащей продукции, стоимость которой составила 156 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по факту реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции без лицензии.
В данный момент 45-летняя фигурантка уголовного дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Deita.ru» сообщало, что предприниматель из Приморья наказан за неправильное место.
Виктор Бруевич.