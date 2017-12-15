Предприимчивость довела до суда бизнесвумен в Приморье

Сотрудниками было изъято 300 литров спиртосодержащей продукции, стоимость которой составила 156 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено по факту реализации спиртосодержащей и алкогольной продукции без лицензии.

Женщине грозит ответственность в виде штрафа в размере от 2 миллионов до 3 миллионов рублей, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.