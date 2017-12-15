Очередная авария у «Арены Омск»: в лобовом столкновении пострадали 3 человека
Две иномарки столкнулись на рельсах.
Две иномарки столкнулись на рельсах.
Утром пятницы, 15 декабря, серьезная авария произошла на мосту 60 лет ВЛКСМ. Около 10 часов утра там на рельсах столкнулись лоб в лоб две иномарки.
По предварительной информации, спровоцировала
В тройной аварии пострадали люди:
Силовики выясняют,
— Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, — прокомментировали в областной Госавтоинспекции.
Напомним, на прошлой неделе на этом же мосту произошла жуткая авария. Легковушку занесло на скользкой дороге на встречную полосу — прямо перед пассажирским автобусом. В автомобиле погибли 3 человека (две девушки и мужчина), выжил только его водитель.