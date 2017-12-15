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08:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Очередная авария у «Арены Омск»: в лобовом столкновении пострадали 3 человека

Две иномарки столкнулись на рельсах.

Утром пятницы, 15 декабря, серьезная авария произошла на мосту 60 лет ВЛКСМ. Около 10 часов утра там на рельсах столкнулись лоб в лоб две иномарки.

По предварительной информации, спровоцировала дорожно-транспортное происшествие 25-летняя омичка. Она ехала за рулем «Мерседеса» по мосту со стороны Левого берега в направлении улицы Заозерная, когда не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Иномарка протаранила на скорости «Ниссан Санни» и грузовой автомобиль «ГАЗ» с надписью «газоопасно» — они ехали навстречу.

В тройной аварии пострадали люди: девушка-водитель «Мерседеса», 29-летний шофер, ехавший за рулем «Ниссана» и его пассажир. Всех троих отправили на «скорой» в медицинское учреждение.

Силовики выясняют, из-за чего произошла авария.

— Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, — прокомментировали в областной Госавтоинспекции.

Напомним, на прошлой неделе на этом же мосту произошла жуткая авария. Легковушку занесло на скользкой дороге на встречную полосу — прямо перед пассажирским автобусом. В автомобиле погибли 3 человека (две девушки и мужчина), выжил только его водитель.

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