Угнанный в Новосибирске RAV4 задержали в Иркутском районе

Идентификационный номер кузова машины оказался изменён, это установили эксперты. В похищенном кроссовере нашли незарегистрированный охотничий карабин и 8 граммов гашиша. Автомобиль отправили на арестплощадку. Скорее всего, его вернут владельцу. А вот жителю Новосибирска, который сидел за рулём Тойоты, придётся понести ответственность. Правоохранители завели несколько уголовных дел.