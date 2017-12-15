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09:12 (мск), источник: Вести Иркутск

Угнанный в Новосибирске RAV4 задержали в Иркутском районе

Спецоперация на 23-м километре Качугского тракте, вблизи посёлка Хомутово. Там полицейские и сотрудники Росгвардии задержали сегодня автомобиль Тойота RAV4, который угнали в Новосибирске.

Источник: Вести Иркутск

Идентификационный номер кузова машины оказался изменён, это установили эксперты. В похищенном кроссовере нашли незарегистрированный охотничий карабин и 8 граммов гашиша. Автомобиль отправили на арестплощадку. Скорее всего, его вернут владельцу. А вот жителю Новосибирска, который сидел за рулём Тойоты, придётся понести ответственность. Правоохранители завели несколько уголовных дел.

— Обнаружили оружие.
— Откуда оно?
— Найдено.
— Разрешение есть?
— Нет.

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