Бывший сотрудник южноуральского МЧС предстанет перед судом за мошенничество

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника регионального МЧС. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

«По версии следствия, мужчина в 2010—2016 годы последовательно занимая должности главного специалиста отдела (дознания) управления государственного пожарного надзора, заместителя начальника отдела № 7 управления надзорной деятельности, старшего инженера отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области, вопреки установленному федеральным законодательством запрету заниматься предпринимательской деятельностью, через доверенных лиц учредил ООО «Пожарный декларант», — сообщили в прокуратуре региона.

Посредством указанной организации злоумышленник осуществлял предпринимательскую деятельность, принимал участие в управлении обществом.

Кроме того, пользуясь своим должностным положением, предоставлял данной организации преимущества и покровительство, давая указания подчиненным сотрудникам о направлении хозяйствующих субъектов в подконтрольное ему юридическое лицо.

Указанной организацией с учреждениями, индивидуальными предпринимателями заключались договоры о проведении независимой оценки пожарных рисков объектов защиты требованиям пожарной безопасности, без намерений исполнять условия соглашений.

В целях хищения денежных средств потерпевших, для создания видимости исполнения договорных обязательств, мужчина изготавливал фиктивные заключения, которые передавал заказчикам. Таким образом, он похитил денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Челябинской и Свердловской областей в сумме около 12,5 миллиона рублей.