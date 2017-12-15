Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Татуировка американца привела врачей в замешательство
МОК снял с двукратной олимпийской чемпионки обвинения в допинге
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
Ирина Шейк поделилась откровенным видео
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Украинец Цимбалюк устроил провокацию на конференции с Путиным
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
14Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
08:53 (мск), источник: Uralpress.ru

Бывший сотрудник южноуральского МЧС предстанет перед судом за мошенничество

Бывший сотрудник южноуральского МЧС предстанет перед судом за мошенничество и незаконное занятие предпринимательской деятельностью. Его обвиняют в хищении порядка 12,5 миллиона рублей.

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника регионального МЧС. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

«По версии следствия, мужчина в 2010—2016 годы последовательно занимая должности главного специалиста отдела (дознания) управления государственного пожарного надзора, заместителя начальника отдела № 7 управления надзорной деятельности, старшего инженера отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС России по Челябинской области, вопреки установленному федеральным законодательством запрету заниматься предпринимательской деятельностью, через доверенных лиц учредил ООО «Пожарный декларант», — сообщили в прокуратуре региона.

Посредством указанной организации злоумышленник осуществлял предпринимательскую деятельность, принимал участие в управлении обществом.

Кроме того, пользуясь своим должностным положением, предоставлял данной организации преимущества и покровительство, давая указания подчиненным сотрудникам о направлении хозяйствующих субъектов в подконтрольное ему юридическое лицо.

Указанной организацией с учреждениями, индивидуальными предпринимателями заключались договоры о проведении независимой оценки пожарных рисков объектов защиты требованиям пожарной безопасности, без намерений исполнять условия соглашений.

В целях хищения денежных средств потерпевших, для создания видимости исполнения договорных обязательств, мужчина изготавливал фиктивные заключения, которые передавал заказчикам. Таким образом, он похитил денежные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Челябинской и Свердловской областей в сумме около 12,5 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тракторозаводский районный суд Челябинска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
ММК удостоен награды Минприроды России за активную экологическую политику
Инцидент с российскими штурмовиками в Сирии: версии США и России
Меркель: для отмены санкций против РФ нет оснований
Владимир Путин решил простить налоговые долги 50 млн избирателей
СМИ узнали об идее Трампа продать российские дачи дипломатов
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Завершение строительства оставшихся домов «СУ-155» потребует 49 млрд рублей
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь