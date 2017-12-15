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09:06 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ёлочные браконьеры активизировались в Хабаровском крае

В Нанайском районе полицейские изъяли партию из 400 новогодних деревьев.

Чёрные лесорубы активно готовятся к новогодним праздникам. Как сообщили сегодня ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального управления МВД России, в Нанайском районе сотрудники уголовного розыска вместе с участковыми уполномоченными полиции во время операции «Лес» задержали двух заготовителей ёлок. Жители села Маяк с начала декабря нарубили в ближайшем лесу ровно 400 новогодних деревьев.

Судя по фотографиям, нелегальный товар не поместился даже в просторном гараже. Часть ёлок предприимчивые селяне свалили во дворе дома. Свой товар 28-летние мужчины рассчитывали продать оптовикам из Хабаровска.

Агентство ранее сообщало, что ёлочные базары в краевом центре начнут работу с 20 декабря. И хотя цены на главный новогодний символ ещё точно не определены, ущерб от действий чёрных лесорубов полицейские определили в 400 тыс рублей. То есть по тысяче за одну ёлку. Против попавшихся на нелегальной заготовке жителей Маяка возбуждено уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде. Статья «Незаконная рубка лесных насаждений» предусматривает максимальную санкцию за это преступление до семи лет лишения свободы.

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 Ёлочные браконьеры активизировались в Хабаровском крае
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