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09:00 (мск), источник: Sputniknews.kz

Заместитель акима Усть-Каменогорска подозревается в получении взятки

Запомнившийся очисткой фонтана чиновник подозревается в незаконной передаче.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 дек — Sputnik. Заместитель акима Усть-Каменогорска Расул Манапов подозревается в получении взятки, сообщает региональный портал Устинка Live.

По предварительным данным, Манапов незаконно перевел государственную землю в частную собственность. В среду 32-летний чиновник, по данным портала, был задержан с поличным.

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«В настоящее время антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц по факту получения взятки, в рамках которого проверяется причастность заместителя акима Усть-Каменогорска Манапова Р. К. По уголовному делу проводятся следственные мероприятия», — сообщил руководитель департамента нацбюро по противодействию коррупции по ВКО Сергей Потанин.

Расул Манапов ранее получил строгий выговор от акима за то, что использовал служебную машину в нерабочее время. Градоначальник запретил ему ездить на казенном транспорте вплоть до начала нового года.

Известно, что провинившийся госслужащий после этого лично очищал фонтан и готовил его к зиме.

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