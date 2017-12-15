Заместитель акима Усть-Каменогорска подозревается в получении взятки
Запомнившийся очисткой фонтана чиновник подозревается в незаконной передаче.
Запомнившийся очисткой фонтана чиновник подозревается в незаконной передаче.
АСТАНА, 15 дек — Sputnik. Заместитель акима
По предварительным данным, Манапов незаконно перевел государственную землю в частную собственность. В среду 32-летний чиновник, по данным портала, был задержан с поличным.
«В настоящее время антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц по факту получения взятки, в рамках которого проверяется причастность заместителя акима
Расул Манапов ранее получил строгий выговор от акима за то, что использовал служебную машину в нерабочее время. Градоначальник запретил ему ездить на казенном транспорте вплоть до начала нового года.
Известно, что провинившийся госслужащий после этого лично очищал фонтан и готовил его к зиме.