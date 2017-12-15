Виновник аварии в Хабаровске сбежал с места происшествия босиком
Неизвестный мужчина на чужом внедорожнике повредил четыре машины.
Неизвестный мужчина на чужом внедорожнике повредил четыре машины.
В четверг вечером в Краснофлотском районе Хабаровска лихач на внедорожнике повредил три «Тойоты» и пассажирский автобус, после чего босиком убежал с места аварии, сообщает портал «Губерния».
По словам очевидцев, шофер «Тойоты Серф» ехал с товарищем по Воронежскому шоссе со стороны улицы Победы. Почти у самой остановки мужчина выехал на полосу встречного движения и ударил «Пассо», в котором водитель вез беременную жену. Следующим под удар попал «Пробокс»; универсал швырнуло на левый борт «Дэу», в который как раз заходили пассажиры. Внедорожник проехал еще пару метров, описал дугу и замер у обочины, лишившись переднего колеса. Водитель, скрываясь с места аварии, потерял тапок.
В череде столкновений никто не пострадал, медиков вызывать не стали. Шоферу автобуса пришлось высадить только что вошедших пассажиров и ждать автоинспекторов.
Вскоре к месту ДТП приехала шокированная хозяйка разбитого внедорожника. Женщина рассказала полицейским, что этой машиной она уже давно не пользовалась. Внедорожник около полугода стоял на парковке во дворе. Горожанка предположила, что прокатиться на авто мог ее бывший муж. Писать заявление об угоне хозяйка машины пока не стала.