Виновник аварии в Хабаровске сбежал с места происшествия босиком

В четверг вечером в Краснофлотском районе Хабаровска лихач на внедорожнике повредил три «Тойоты» и пассажирский автобус, после чего босиком убежал с места аварии, сообщает портал «Губерния».

По словам очевидцев, шофер «Тойоты Серф» ехал с товарищем по Воронежскому шоссе со стороны улицы Победы. Почти у самой остановки мужчина выехал на полосу встречного движения и ударил «Пассо», в котором водитель вез беременную жену. Следующим под удар попал «Пробокс»; универсал швырнуло на левый борт «Дэу», в который как раз заходили пассажиры. Внедорожник проехал еще пару метров, описал дугу и замер у обочины, лишившись переднего колеса. Водитель, скрываясь с места аварии, потерял тапок.

В череде столкновений никто не пострадал, медиков вызывать не стали. Шоферу автобуса пришлось высадить только что вошедших пассажиров и ждать автоинспекторов.