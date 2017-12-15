Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Путин ответил на вопрос Собчак
Российским спортсменам дали добро на участие в Олимпиаде
Кейт Миддлтон пришла на церковную службу в шикарном пальто
Сколько на самом деле мартышек в Удаве из «38 попугаев»?Помните первую серию кукольного мультсериала, в которой животные думают, как измерить рост Удава?
Песков рассказал о своём возможном увольнении: когда и почему
СМИ: Обгон Су-30 истребителем Су-35 попал на видео
Украинец Цимбалюк устроил провокацию на конференции с Путиным
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
Путин ответил Собчак: «хотите попытки госпереворотов?»
Мастеркова поведала о «ловушке» МОК для РФ на ОИ
Пелагея примерила оригинальный свитер
Леди в красном: Нюша продемонстрировала спортивную фигуру
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
12Задержание Михаила Саакашвили
10:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Виновник аварии в Хабаровске сбежал с места происшествия босиком

Неизвестный мужчина на чужом внедорожнике повредил четыре машины.

В четверг вечером в Краснофлотском районе Хабаровска лихач на внедорожнике повредил три «Тойоты» и пассажирский автобус, после чего босиком убежал с места аварии, сообщает портал «Губерния».

По словам очевидцев, шофер «Тойоты Серф» ехал с товарищем по Воронежскому шоссе со стороны улицы Победы. Почти у самой остановки мужчина выехал на полосу встречного движения и ударил «Пассо», в котором водитель вез беременную жену. Следующим под удар попал «Пробокс»; универсал швырнуло на левый борт «Дэу», в который как раз заходили пассажиры. Внедорожник проехал еще пару метров, описал дугу и замер у обочины, лишившись переднего колеса. Водитель, скрываясь с места аварии, потерял тапок.

В череде столкновений никто не пострадал, медиков вызывать не стали. Шоферу автобуса пришлось высадить только что вошедших пассажиров и ждать автоинспекторов.

Вскоре к месту ДТП приехала шокированная хозяйка разбитого внедорожника. Женщина рассказала полицейским, что этой машиной она уже давно не пользовалась. Внедорожник около полугода стоял на парковке во дворе. Горожанка предположила, что прокатиться на авто мог ее бывший муж. Писать заявление об угоне хозяйка машины пока не стала.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ремонта больницы в Эльбане требуют жители нескольких поселков Хабаровского края
Инцидент с Су-25 в Сирии: версии США и России
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
Совфед назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года
СМИ узнали об идее Трампа продать российские дачи дипломатов
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Всемирное антидопинговое агентство ответило на заявление Путина
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
Пять машин и два трактора застряли, спасая из грязи «Ниву» (видео) Забегая вперед, отметим, что поспешившей на помощь кавалькаде из пяти внедорожников и двух тракторов так и не удалось спасти ВАЗ-2121
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Бывшая жена Тома Круза беременна Внимательные поклонники усмотрели изменившуюся фигуру звезды, которая может свидетельствовать об «интересном положении» Кэти Холмс
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь