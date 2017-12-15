В Краснодаре задержали очередного серийного карманника

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа Краснодара с сообщением о краже обратилась 18-летняя местная жительница. После поездки в общественном транспорте она обнаружила пропажу из сумки кошелька с банковской картой.

Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, причастного к краже. Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за карманные кражи более 10 раз. Мужчина был задержан на остановке общественного транспорта на улице Горького. В отделе полиции он признался в совершенном преступлении и сообщил, что не смог снять деньги со счета чужой банковской карты. При осмотре квартиры задержанного оперативники изъяли 2 водительских удостоверения и 2 платежные карты, среди вещей находилось имущество заявительницы и еще одной местной жительницы, которое он похитил аналогичным способом и также не смог обналичить деньги.