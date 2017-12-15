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10:15 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре задержали очередного серийного карманника

Вор уже более десяти раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В дежурную часть отдела полиции Центрального округа Краснодара с сообщением о краже обратилась 18-летняя местная жительница. После поездки в общественном транспорте она обнаружила пропажу из сумки кошелька с банковской картой.

Сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, причастного к краже. Им оказался 32-летний местный житель, ранее судимый за карманные кражи более 10 раз. Мужчина был задержан на остановке общественного транспорта на улице Горького. В отделе полиции он признался в совершенном преступлении и сообщил, что не смог снять деньги со счета чужой банковской карты. При осмотре квартиры задержанного оперативники изъяли 2 водительских удостоверения и 2 платежные карты, среди вещей находилось имущество заявительницы и еще одной местной жительницы, которое он похитил аналогичным способом и также не смог обналичить деньги.

Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Югополису» пресс-служба УМВД РФ по городу Краснодару.

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