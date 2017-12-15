Иномарку разнесло в лобовом столкновении с фурой под Челябинском
Водитель легковушки госпитализирован.
Водитель легковушки госпитализирован.
Иномарка и фура вылетели с трассы после лобового столкновения под Челябинском — водитель легковушки доставлен в больницу с тяжелыми травмами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Серьезное ДТП произошло сегодня, 15 декабря, утром на 21-м километре трассы Челябинск — Новосибирск. Ехавший со стороны южноуральской столицы водитель Toyota Avensis по неустановленным причинам оказался на встречке и угодил в лоб грузовику Scania. Удар был такой силы, что оба авто вылетели с дороги.
«Водитель Toyota Avensis 1985 года рождения госпитализирован», — рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.
Удар пришелся прямо в область, где расположено водительское сиденье легковушки. Переднюю часть авто разнесло. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.