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10:06 (мск), источник: dostup1.ru

Иномарку разнесло в лобовом столкновении с фурой под Челябинском

Водитель легковушки госпитализирован.

Иномарка и фура вылетели с трассы после лобового столкновения под Челябинском — водитель легковушки доставлен в больницу с тяжелыми травмами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Серьезное ДТП произошло сегодня, 15 декабря, утром на 21-м километре трассы Челябинск — Новосибирск. Ехавший со стороны южноуральской столицы водитель Toyota Avensis по неустановленным причинам оказался на встречке и угодил в лоб грузовику Scania. Удар был такой силы, что оба авто вылетели с дороги.

«Водитель Toyota Avensis 1985 года рождения госпитализирован», — рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Удар пришелся прямо в область, где расположено водительское сиденье легковушки. Переднюю часть авто разнесло. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

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