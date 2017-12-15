В Центральном районе Петербурга неизвестные ограбили турфирму

Трое неизвестных ограбили офис туристической фирмы в переулке Ульяны Громовой в Петербурге, сообщили в региональном ГУ МВД России.

14 декабря преступники с закрытыми шарфами лицами вошли в помещение фирмы и похитили выручку из металлического ящика, угрожая директору физической расправой. Злоумышленники унесли 81 тысячу 600 рублей.