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10:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Лада» насмерть сбила молодого мужчину на регулируемом переходе в Нижнем Новгороде 14 декабря

«Лада» насмерть сбила молодого мужчину на регулируемом переходе в Ленинском районе Нижнего Новгорода 14 декабря 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. ДТП произошло на ул. Новикова-Прибоя, 25 в 22:55. Согласно информации, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 23-летний пешеход получил смертельное ранение.

Напомним, что 13 декабря автомобиль сбил переходившую дорогу на «зелёный» школьницу в Московском районе Нижнего Новгорода. Как сообщалось ранее, 3 декабря водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 16-летнюю девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Водитель врезался в группу пешеходов, переходивших дорогу на «зелёный свет».

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