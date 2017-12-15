«Лада» насмерть сбила молодого мужчину на регулируемом переходе в Нижнем Новгороде 14 декабря

Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. ДТП произошло на ул. Новикова-Прибоя, 25 в 22:55. Согласно информации, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 23-летний пешеход получил смертельное ранение.