«Лада» насмерть сбила молодого мужчину на регулируемом переходе в Нижнем Новгороде 14 декабря
«Лада» насмерть сбила молодого мужчину на регулируемом переходе в Ленинском районе Нижнего Новгорода 14 декабря 2017 года.
«Лада» насмерть сбила молодого мужчину на регулируемом переходе в Ленинском районе Нижнего Новгорода 14 декабря 2017 года.
Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону. ДТП произошло на ул.
Напомним, что 13 декабря автомобиль сбил переходившую дорогу на «зелёный» школьницу в Московском районе Нижнего Новгорода. Как сообщалось ранее, 3 декабря водитель в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 16-летнюю девушку на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Водитель врезался в группу пешеходов, переходивших дорогу на «зелёный свет».