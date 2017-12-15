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12:13 (мск), источник: Newtimes.kz

Приговоренный к смертной казни в Китае гражданин Казахстана возвращен на родину

Сегодня, 15 декабря из города Урумчи на Родину этапирован гражданин Казахстана, приговоренный в Китае к смертной казни за контрабанду наркотических средств, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Об этом сообщил Руководитель Пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков в Facebook.

Процесс передачи осужденного организован Посольством Казахстана в Китае, Генеральной прокуратурой РК и Министерством юстиции Китая.

«Уроженец Акмолинской области, 1989 года рождения, был задержан правоохранительными органами Китая в городе Гуанчжоу провинции Гуандун в 2009 году за транспортировку наркотиков и приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на 2 года, в 2011 году приговор ему был заменен на пожизненное лишение свободы», ― сообщил Жайнаков.

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Казахстанскими дипломатами и сотрудниками Генеральной прокуратуры РК проведена большая работа по решению с китайской стороной вопросов перевода осужденных граждан в Казахстан для отбытия наказания в нашей стране.

В текущем году из Китая в Казахстан этапировано еще 4 гражданина, а в общем с августа 2015 года благодаря усилиям Посольства РК в КНР и казахстанских компетентных органов удалось добиться положительного решения о переводе в Казахстан 15 осужденных в Китае граждан нашей страны.

Подобная деятельность Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Казахстана активно проводится и в других странах.

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