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10:18 (мск), источник: Восток Медиа

В центре Хабаровска в ларьке торговали алкоголем из-под полы

Из киоска изъяли больше 450 бутылок со спиртными напитками.

В дальневосточной столице правоохранители вынесли из продуктового ларька больше 450 бутылок с алкоголем. Предприниматель незаконно торговал спиртными напитками после 22 часов, к тому же в стационарном объекте, где это запрещено.

В полицию обратились жители Центрального района Хабаровска и пожаловались, что в продуктовом павильоне на улице Пушкина продают алкоголь в обход закона. Торговля алкогольной продукцией в киосках запрещена, но бизнесмена это не остановило. Стражи порядка организовали проверку, в ходе которой полученная информация подтвердилась: клиенты круглосуточно могли купить широкий ассортимент спиртного различной ценовой категории: пиво, коньяк, водку и шампанское.

Полицейские изъяли 300 литров спиртных напитков на общую сумму порядка 70 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, на индивидуального предпринимателя завели дела об административном правонарушении — за торговлю алкоголем в стационарном объекте и за продажу спиртного после 22 часов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о незаконной реализации пива и крепких напитков в киосках города. Например, из ларька в Индустриальном районе краевой столицы полицейские вынесли почти две тонны спирта. Проверяющие посетили торговую точку после обращения местных жителей и выявили около десятка нарушений.

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