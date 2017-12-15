В центре Хабаровска в ларьке торговали алкоголем из-под полы
Из киоска изъяли больше 450 бутылок со спиртными напитками.
Из киоска изъяли больше 450 бутылок со спиртными напитками.
В дальневосточной столице правоохранители вынесли из продуктового ларька больше 450 бутылок с алкоголем. Предприниматель незаконно торговал спиртными напитками после 22 часов, к тому же в стационарном объекте, где это запрещено.
В полицию обратились жители Центрального района Хабаровска и пожаловались, что в продуктовом павильоне на улице Пушкина продают алкоголь в обход закона. Торговля алкогольной продукцией в киосках запрещена, но бизнесмена это не остановило. Стражи порядка организовали проверку, в ходе которой полученная информация подтвердилась: клиенты круглосуточно могли купить широкий ассортимент спиртного различной ценовой категории: пиво, коньяк, водку и шампанское.
Полицейские изъяли 300 литров спиртных напитков на общую сумму порядка 70 тысяч рублей. Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о незаконной реализации пива и крепких напитков в киосках города. Например, из ларька в Индустриальном районе краевой столицы полицейские вынесли почти две тонны спирта. Проверяющие посетили торговую точку после обращения местных жителей и выявили около десятка нарушений.