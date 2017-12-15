В Екатеринбурге осудили врача частной клиники, по вине которого скончалась пациентка
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор хирургу частного медицинского центра «Доктор Плюс» Игорю Ноговицыну, сообщает
Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор хирургу частного медицинского центра «Доктор Плюс» Игорю Ноговицыну, сообщает
По данным ведомства, в частную клинику 21 марта 2016 года обратилась женщина с жалобами на заложенность носа. После проведения обследования ей поставили диагноз гайморит и порекомендовали сделать операцию.
Хирург Игорь Ноговицын 14 апреля провел пациентке операцию по удалению крупных полипов. После этого женщину отправили в палату. После операции у пациентки началось сильное кровотечение из носа, которое не смогли остановить.
Хирургу доложили об ухудшении состояния здоровья женщины, но он не стал принимать никаких мер. После этого в течение дня медперсонал несколько раз докладывал Ноговицыну, что пациентке становится хуже. Врач не назначил лечения и дополнительную диагностику.
На следующий день пациентка перенесла клиническую смерть. Женщину перевезли в 1-ю областную больницу, но врачи уже не смогли спасти жизнь пациентке. Она скончалась 4 мая.
Хирургу частной клиники Игорю Ноговицыну суд назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы.