В Екатеринбурге осудили врача частной клиники, по вине которого скончалась пациентка

По данным ведомства, в частную клинику 21 марта 2016 года обратилась женщина с жалобами на заложенность носа. После проведения обследования ей поставили диагноз гайморит и порекомендовали сделать операцию.

Хирург Игорь Ноговицын 14 апреля провел пациентке операцию по удалению крупных полипов. После этого женщину отправили в палату. После операции у пациентки началось сильное кровотечение из носа, которое не смогли остановить.

Хирургу доложили об ухудшении состояния здоровья женщины, но он не стал принимать никаких мер. После этого в течение дня медперсонал несколько раз докладывал Ноговицыну, что пациентке становится хуже. Врач не назначил лечения и дополнительную диагностику.

На следующий день пациентка перенесла клиническую смерть. Женщину перевезли в 1-ю областную больницу, но врачи уже не смогли спасти жизнь пациентке. Она скончалась 4 мая.