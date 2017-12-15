Уралец, стрелявший из ружья по голубям, получил условный срок и штраф

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД России по Режевскому району, в ноябре в полицию обратились граждане, которые рассказали, что один из жителей поселка время от времени стреляет во дворе своего дома по голубям из охотничьего ружья.

Сыщики выяснили, что в доме проживает неблагополучная малообеспеченная семья, оба супруга которой злоупотребляют спиртным. При этом, по базам данных МВД, никакого оружия у них не должно было быть.

«На вопрос стражей порядка, имеются ли у него какие-либо запрещенные для хранения предметы, мужчина ответил отрицательно. Однако когда в доме, с его согласия, был проведен обыск, в одном из шкафов полицейские обнаружили банку с бездымным порохом, а в сарае — гладкоствольное ружье ИЖ-18 12-го калибра. В беседе с сыщиками подозреваемый не стал отпираться и признался, что ружье и порох принадлежат ему и достались от умершего родственника. Кроме того, гражданин подтвердил, что действительно иногда ради забавы стрелял из ружья по голубям, при этом совершенно не задумывался, что это может представлять опасность для односельчан. Все незаконно хранившиеся у него предметы и вещества оперуполномоченные уголовного розыска изъяли», — рассказали в МВД.