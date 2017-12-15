Уралец, стрелявший из ружья по голубям, получил условный срок и штраф
На Среднем Урале вынесен приговор жителю поселка Озерный. Ему вменялось незаконное хранение оружия и боеприпасов.
На Среднем Урале вынесен приговор жителю поселка Озерный. Ему вменялось незаконное хранение оружия и боеприпасов.
Как сообщили Накануне.RU в ОМВД России по Режевскому району, в ноябре в полицию обратились граждане, которые рассказали, что один из жителей поселка время от времени стреляет во дворе своего дома по голубям из охотничьего ружья.
Сыщики выяснили, что в доме проживает неблагополучная малообеспеченная семья, оба супруга которой злоупотребляют спиртным. При этом, по базам данных МВД, никакого оружия у них не должно было быть.
«На вопрос стражей порядка, имеются ли у него
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Сам стрелок признал свою вину в полном объеме. В итоге суд назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно со штрафом в 5 тыс. руб.