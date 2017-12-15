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10:38 (мск), источник: VN.ru

Поставивший подножку гаишник угодил за решетку

Инспектор ДПС настолько мастерски поставил водителю подножку, что тот потерял сознание и угодил в больницу. Суд вынес бывшему полицейскому приговор, сообщает прокуратура Новосибирской области.

В суде установлено, что днем 17 февраля при оформлении материалов о произошедшем ДТП между инспектором ДПС и мужчиной произошел конфликт.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений К. поставил “подножку” и толкнул потерпевшего вперед, отчего он упал на землю, кратковременно потерял сознание и был госпитализирован в больницу. Своими преступными действиями полицейский причинил мужчине физическую боль и телесные повреждения», — рассказал старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.

Свою вину в превышении должностных полномочий автоинспектор не признал. Тем не менее, 15 декабря суд приговорил его к реальному лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с К. взыскали 70 тысяч рублей в счет возмещения морального ущерба потерпевшему. Осужденный взят под стражу в зале суда.

В июне новосибирский экс-полицейский получил срок за избиение двух гражданских лиц и их адвоката. Преступление было совершено прямо в здании следственного отдела.

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