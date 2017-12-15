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10:14 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре служебная собака помогла полицейским по горячим следам раскрыть кражу ноутбука

Мужчина похитил гаджет из ломбарда.

Примерно в половине седьмого вечера командир отделения взвода роты полка ППСП Управления МВД России по г. Самаре старший сержант полиции Александра Аюшева вместе со своей четвероногой помощницей по кличке Виа осуществляла патрулирование вверенной территории на улице Ленинградской областного центра.

Около одного из домов кинолог обратила внимание на молодого мужчину, который демонстративно распивал спиртное в присутствии прогуливающихся детей и их родителей. В отношении нарушителя — местного жителя 1993 года рождения, ранее судимого за совершение имущественных преступлений, был составлен административный протокол.

Составив протокол, страж правопорядка продолжила патрулирование. Прошло не более получаса, как в поле зрения Александры Аюшевой вновь попал тот же гражданин. Сотрудник полиции заметила, что из расстегнутого верха его куртки виден угол ноутбука. Пояснить, откуда у него гаджет, мужчина не смог. Вызвав на место происшествия своих коллег, старший сержант полиции решила проверить догадку о том, что ноутбук может быть похищен. Служебная собака привела кинолога к ломбарду, расположенному в жилом доме на улице Галактионовской. В ходе беседы с продавцом стало известно, что подозреваемый недавно заходил в помещение ломбарда, но ничего не сдавал и не приобретал. Однако после его ухода работники не досчитались ранее сданного ноутбука.

В ходе дальнейшей проверки полицейские предъявили изъятый у правонарушителя гаджет сотрудникам ломбарда. Те, в свою очередь, опознали пропажу. В итоге подозреваемый в тайном хищении был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

О краже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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