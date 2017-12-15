В Самаре служебная собака помогла полицейским по горячим следам раскрыть кражу ноутбука

Около одного из домов кинолог обратила внимание на молодого мужчину, который демонстративно распивал спиртное в присутствии прогуливающихся детей и их родителей. В отношении нарушителя — местного жителя 1993 года рождения, ранее судимого за совершение имущественных преступлений, был составлен административный протокол.

Составив протокол, страж правопорядка продолжила патрулирование. Прошло не более получаса, как в поле зрения Александры Аюшевой вновь попал тот же гражданин. Сотрудник полиции заметила, что из расстегнутого верха его куртки виден угол ноутбука. Пояснить, откуда у него гаджет, мужчина не смог. Вызвав на место происшествия своих коллег, старший сержант полиции решила проверить догадку о том, что ноутбук может быть похищен. Служебная собака привела кинолога к ломбарду, расположенному в жилом доме на улице Галактионовской. В ходе беседы с продавцом стало известно, что подозреваемый недавно заходил в помещение ломбарда, но ничего не сдавал и не приобретал. Однако после его ухода работники не досчитались ранее сданного ноутбука.