В Минске Lexus насмерть сбил 22-летнюю девушку

Трагедия случилась сегодня примерно в 07.40. 26-летний водитель Lexus ехал по улице Селицкого со стороны Партизанского проспекта в направлении Шабанов. И на пересечении с улицей Бачило сбил 22-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу на красный.