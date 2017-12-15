В Минске Lexus насмерть сбил 22-летнюю девушку
В Минске под колесами Lexus погибла 22-летняя девушка. Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В Минске под колесами Lexus погибла 22-летняя девушка. Об этом рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Трагедия случилась сегодня примерно в 07.40. 26-летний водитель Lexus ехал по улице Селицкого со стороны Партизанского проспекта в направлении Шабанов. И на пересечении с улицей Бачило сбил 22-летнюю девушку, которая, по предварительным данным, перебегала дорогу на красный.
Девушка скончалась на месте.