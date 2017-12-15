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11:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Пенсионер на внедорожнике сбил подростка в Приморье

Стаж вождения мужчины, находившегося за рулем внедорожника — 21 год.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства автоаварии с участием школьника в Артеме.

Как рассказали в ОМВД по Артему, в дежурную часть поступило сообщение о происшествии в районе остановки «Фабрика пианино». На место прибыл наряд ГАИ, бригада скорой помощи.

Установлено, что 69-летний водитель Toyota Land Cruiser, двигаясь из центра Артема в сторону Владивостока, на зебре сбил 13-летнего подростка. Ребенок госпитализирован в лечебное учреждение с сотрясением головного мозга и переломом.

Стаж вождения мужчины, находившегося за рулем внедорожника — 21 год.

По факту ДТП проводится проверка. Назначен ряд исследований. По результатам проверки будет принято решение.

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