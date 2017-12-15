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10:31 (мск), источник: СуперОмск

Директор скандального «Мерка» Золотарев заявил в суде, что не загрязнял ядами окружающую среду

Сегодня в стенах Советского районного суда директор скандального «Мерка» Дмитрий Золотарев сказал свое последнее слово.

Фигуранта обвиняют в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, что повлекло отравление и загрязнение окружающей среды.

Уголовное дело было возбуждено после публикаций СМИ. Вину в совершении преступления подсудимый не признал, мер по возмещению ущерба не принял. Также Золотарев так и не раскрыл место размещения отходов, отказавшись отвечать на этот вопрос в судебном процессе. Как выяснилось в последнем слове обвиняемого, это был его единственный аргумент в пользу невиновности: нет отходов, нет преступления.

«Считаю, что обвинение предъявлено на основании предположений и догадок обвинений. Обвинение не представило ни одного факта загрязнения окружающей среды. Утверждаю, что все конденсаторы, трансформаторы с полихлордифенилами, принятые ООО «Мерк» и ООО «Природоохранное предприятие «Мерк» от контрагентов, переданы субподрядным организациям для дальнейшей утилизации. По информации представителей субподрядных организаций конденсаторы, трансформаторы с полихлордифенилами утилизированы в печах. Как, где и на каком основании, у меня информации нет», — высказался Дмитрий Золотарев.

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Также фигурант обратил внимание на лицензии, которые позволяли ему брать на обработку ядовитые отходы без соответствующего оборудования в наличии. По словам Золотарева, лицензии были получены в соответствии с законодательством. Не раз обвиняемый сделал акцент, что по его мнению, обвинение основано не на фактах, а на догадках и домыслах.

В завершение своего последнего слова Дмитрий Золотарев еще раз подчеркнул отсутствие своей вины.

«В завершение хочу отметить: никакого преступного умысла в обращении с отходами конденсаторов и трансформаторов с полихлордифенилами, а также организации незаконного получения и переоформления лицензии при отсутствии необходимого оборудования в моих действиях не было. Никакого загрязнения почвы, вменяемого мне обвинением при деятельности ООО “Мерк” допущено не было, что подтверждается отсутствием у обвинения хоть каких-либо сведений о местах нахождения загрязненных участков, их размеров и концентрации полихлордифенилов в грунт», — резюмировал обвиняемый.

Прокуратура запрашивает для обвиняемого 2 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также гособвинение требует возместить 89 миллионов рублей инкриминируемых за нанесенный ущерб экологии. Приговор будет вынесен 19 декабря.

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