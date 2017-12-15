Иномарка с врачебной тайной пропала в Петербурге
В Петербурге водитель частного медицинского центра оставил документы для отоларингологов в салоне автомобиля на ночь и лишился их вместе с машиной.
В Петербурге водитель частного медицинского центра оставил документы для отоларингологов в салоне автомобиля на ночь и лишился их вместе с машиной.
Как стало известно 15 декабря, ЧП произошло у дома 142 по Гражданскому проспекту. Вместе с Nissan Almera пропала фирменная сумка с врачебными документами неизвестного содержания.