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10:40 (мск), источник: Фонтанка

Иномарка с врачебной тайной пропала в Петербурге

В Петербурге водитель частного медицинского центра оставил документы для отоларингологов в салоне автомобиля на ночь и лишился их вместе с машиной.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно 15 декабря, ЧП произошло у дома 142 по Гражданскому проспекту. Вместе с Nissan Almera пропала фирменная сумка с врачебными документами неизвестного содержания.

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