Воронежец угнал у родственника машину, чтобы сдать за деньги свой металлолом
Однако авто заглохло без бензина посреди дороги.
Однако авто заглохло без бензина посреди дороги.
На днях 48-летний житель Репьевского района обратился в полицию с заявление об угоне ВАЗ-21061. Стражи порядка задержали 21-летнего молодого человека. Как оказалось, это родственник супруги владельца легковушки.
Машину правоохранители обнаружили около районной больницы, что в нескольких километрах от места угона.
«Злоумышленник знал, где хранятся ключи от автомобиля», — пояснили в полиции.
По словам подозреваемого, он с приятелями хотел сдать в пункт приема металла сломанную коробку передач. И не придумал ничего лучше, как довезти её на чужом авто. Без спроса и разрешения. Однако в дороге у машины закончился бензин.
«С места происшествия злоумышленники скрылись, оставив металлолом в салоне», — отметили в МВД.
По факту угона возбуждено дело. Задержанный в преступлении сознался.