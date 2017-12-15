Воронежец угнал у родственника машину, чтобы сдать за деньги свой металлолом

На днях 48-летний житель Репьевского района обратился в полицию с заявление об угоне ВАЗ-21061. Стражи порядка задержали 21-летнего молодого человека. Как оказалось, это родственник супруги владельца легковушки.

По словам подозреваемого, он с приятелями хотел сдать в пункт приема металла сломанную коробку передач. И не придумал ничего лучше, как довезти её на чужом авто. Без спроса и разрешения. Однако в дороге у машины закончился бензин.