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10:35 (мск), источник: Новости Воронежа

Воронежец угнал у родственника машину, чтобы сдать за деньги свой металлолом

Однако авто заглохло без бензина посреди дороги.

Источник: Новости Воронежа

На днях 48-летний житель Репьевского района обратился в полицию с заявление об угоне ВАЗ-21061. Стражи порядка задержали 21-летнего молодого человека. Как оказалось, это родственник супруги владельца легковушки.

Машину правоохранители обнаружили около районной больницы, что в нескольких километрах от места угона.

«Злоумышленник знал, где хранятся ключи от автомобиля», — пояснили в полиции.

По словам подозреваемого, он с приятелями хотел сдать в пункт приема металла сломанную коробку передач. И не придумал ничего лучше, как довезти её на чужом авто. Без спроса и разрешения. Однако в дороге у машины закончился бензин.

«С места происшествия злоумышленники скрылись, оставив металлолом в салоне», — отметили в МВД.

По факту угона возбуждено дело. Задержанный в преступлении сознался.

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