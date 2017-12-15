Подросток-зацепер из Сызрани попал под поезд

Два подростка из Сыграни — 14 и 15 лет — гуляли вдоль железнодорожных путей. Когда мимо проезжал поезд, школьники решили прокатиться. Они зацепились за вагоны.

Один из них схватился за поручни, но руки соскользнули и подросток упал под вагон. Приятель смог вытащить пострадавшего школьника только когда поезд остановился, пишет КТВ-Луч.

Произошло это в восьмом часу вечера на 966 километре перегона станции Сызрань-1 — Октябрьск в районе улицы Декабристов.